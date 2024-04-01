За два года восемь россиян вышли из черного списка ЕС

За последние два года восемь российских граждан смогли выйти из санкционного списка Евросоюза. Об этом сообщает портал EUobserver.
Лишь два россиянина смогли добиться выхода из черного списка ЕС через суд. В настоящее время судебные разбирательства по этому вопросу продолжаются.
Другие подсанкционные лица смогли уйти от ограничений благодаря внесудебным решениям с участием высокопоставленных друзей и европейских паспортов.
В общей сложности с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года под ограничения со стороны Евросоюза попали 2177 физических и юридических лиц в России. В отношении российских граждан действуют различные санкции, среди которых запрет въезда в европейские страны и блокирование активов на счетах банков ЕС.
Брюссель, Зоя Осколкова
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