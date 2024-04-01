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Понедельник, 1 апреля 2024, 16:17 мск

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За два года восемь россиян вышли из черного списка ЕС

Фото: ec.europa.eu

За последние два года восемь российских граждан смогли выйти из санкционного списка Евросоюза. Об этом сообщает портал EUobserver.

Лишь два россиянина смогли добиться выхода из черного списка ЕС через суд. В настоящее время судебные разбирательства по этому вопросу продолжаются.

Другие подсанкционные лица смогли уйти от ограничений благодаря внесудебным решениям с участием высокопоставленных друзей и европейских паспортов.

В общей сложности с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года под ограничения со стороны Евросоюза попали 2177 физических и юридических лиц в России. В отношении российских граждан действуют различные санкции, среди которых запрет въезда в европейские страны и блокирование активов на счетах банков ЕС.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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