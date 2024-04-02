Продажи автомобилей в России удвоились за год

Объемы продаж новых легковых автомобилей в первом квартале 2024 года выросли вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты спрогнозировали падение продаж после изменения порядка расчета утильсбора 1 апреля, пишет РБК.

По данным «Автостата» и статистики регистраций, в январе-марте продано около 356 тыс. легковых автомобилей без учета легкового коммерческого транспорта. Год назад показатель составлял 171,3 тыс. автомобилей. Россияне только в марте поставили на учет в ГИБДД 171 849 новых легковушек, сообщил источник на автомобильном рынке.

Основная доля продаж приходится на китайские машины. Россияне привыкают к новым брендам, те, кто сомневался, решаются на покупку, рассказал заместитель гендиректора ГК «Авилон» Ренат Тюктеев. Самыми популярными среди китайских моделей стали Geely, Haval, Chery, Changan, EXEED, OMODA, Lixiang и TANK. На отечественную LADA пришлось около 28% продаж, следует из данных «Автостата».

Эксперты назвали новые правила для утильсбора основной причиной роста продаж автомобилей в феврале-марте. После 1 апреля, когда новые правила вступят в силу, продажи немного просядут, спрогнозировали аналитики.

Как сообщал «Новый День», российские автопроизводители снижают объемы выпуска относительно осенних значений в связи с сокращением спроса. В четвертом квартале 2023 года загрузка автозаводов в Самарской, Ульяновской и Нижегородской областях снизилась впервые за 1,5 года. При этом, объем экспорта автомобилей из Китая в Россию в 2023 году вырос в 7,2 раза в денежном выражении по сравнению с 2022 годом.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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