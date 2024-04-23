Швейцария разблокировала российские активы на 300 млн долларов

Власти Швейцарии разблокировали российские активы на сумму 290 млн франков (около 318 млн долларов). Часть средств была заморожена в обход необходимых процедур, владельцы остальных капиталов были исключены из «черных списков».

Как сообщили в государственном секретариате экономики Швейцарии, разблокированы ранее замороженные по соображениям предосторожности активы стоимостью 140 млн швейцарских франков, поскольку расследование показало, что юридические основания для их заморозки не были соблюдены.

Кроме того, ряд лиц был исключен из санкционных списков Евросоюза (ЕС), на которые ориентируется Швейцария. Таким образом, средства, принадлежащие этим людям, также были разблокированы.

В 2023 году Швейцария дополнительно заморозила российские активы на 580 млн франков, а также два объекта недвижимости, с учетом которых в общей сложности под блокировку попали 17 объектов. При этом общая стоимость замороженных российских активов снизилась, так как движимое и недвижимое имущество потеряло в цене из-за рестрикций.

Ранее Швейцария отказалась участвовать в поиске активов россиян, подпавших под западные санкции. Об этом сообщил федеральный департамент экономики, образования и исследований.

Берн, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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