Китай резко поднял тарифы на железнодорожные перевозки в Россию и Белоруссию

Китай резко поднял стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает транспортно-логистический портал Infotrans Media Belarus со ссылкой на данные экспедиционных компаний.

Цены выросли на 500-800 долларов в зависимости от станции отправления. По словам аналитиков, подорожание связано с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими «пробками», возникшими на границах с КНР.

Вместе с железнодорожными грузоперевозками выросли и тарифы транспортировки по морю. Рост цен составил от 800-1000 долларов до 1300-1500 долларов в зависимости от порта отправления.

«При этом большинство свободных мест на судах в мае уже забукировано, и морские линии предлагают свободные места на судах только на конец мая – начало июня», – говорится в сообщении.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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