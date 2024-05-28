Цены на черешню в России подскочили из-за заморозков и засухи

В России резко подорожала черешня. Объем урожая оказался значительно ниже прогнозов из-за экстремальных погодных условий.

В настоящее время цена от производителя в регионах РФ на валовую черешню (средние ягоды) составляет от 400 до 800 рублей за кг. По сравнению с прошлым годом стоимость выросла в 2,5-3 раза, передает телеграм-канал «Baza».

По словам сельхозпроизводителей, спрос сильно превышает предложение. Урожай снизился в несколько раз из-за заморозков и засухи. Как рассказал представитель одной из компаний, в прошлом году с одного дерева собирали в среднем от 50 кг ягод, в этом году – только 7 кг.

Вместе с тем, в Киргизии, Узбекистане, Таджикистане дела обстоят куда лучше. Там не наблюдалось таких проблем с погодными условиями. Однако импортная ягода стоит в разы дороже – цена за такую черешню от производителя варьируется от 1000 до 1500 рублей за 1 кг, без учета логистики и транспортировки.

Таким образом, в рознице на российском рынке черешня стоит от 800 до 1500 рублей за кг, а цены импортной ягоды достигает 3500 рублей, что в три-пять раз выше, чем в прошлом году.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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