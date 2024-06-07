российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 июня 2024, 15:34 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

ЦБ РФ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 7 июня 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг», – говорится в сообщении.

Таким образом, регулятор четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений. При этом в ЦБ допустили возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

«Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», – отметили в ЦБ РФ.

По данным регулятора, в апреле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 5,8% в пересчете на год после 5,7% в среднем за I квартал 2024 года. Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля.

Судя по показателям ВВП и оперативным индикаторам, российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения. При этом возросшие доходы позволяют россиянам одновременно наращивать сбережения и потребление.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

«Снижения в этом году точно не будет»: эксперт прогнозирует дальнейшее повышение ставки Центробанка / Банкиры выступают за повышение ключевой ставки ЦБ / В Центробанке считают ипотеку риском для финансовой стабильности / Россияне тонут в кредитных долгах: Центробанк готовит новые ограничения / «Государство в государстве»: Банк России готовит новое повышение ключевой ставки / Российский Центробанк проведет совместные киберучения с банками стран ЕАЭС и БРИКС / «Мы уже 20 лет воруем будущее»: налоговую реформу в России может «обнулить» одно решение Центробанка / «Реальный тормоз»: Миронов раскритиковал высокую ключевую ставку Центробанка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, ЦБ РФ,