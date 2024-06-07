ЦБ РФ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 7 июня 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг», – говорится в сообщении.

Таким образом, регулятор четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений. При этом в ЦБ допустили возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

«Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», – отметили в ЦБ РФ.

По данным регулятора, в апреле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 5,8% в пересчете на год после 5,7% в среднем за I квартал 2024 года. Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля.

Судя по показателям ВВП и оперативным индикаторам, российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения. При этом возросшие доходы позволяют россиянам одновременно наращивать сбережения и потребление.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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