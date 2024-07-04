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Воскресенье, 7 июля 2024, 07:48 мск

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В России подорожали стройматериалы

В России наблюдается рост цен на материалы для строительства. В Федеральной антимонопольной службе заверили, что держат ситуацию под контролем.

Как сообщил глава ФАС Максим Шаскольский, рост цен на стройматериалы связан с сезонностью. По его словам, рост стоимости на отдельные виды товаров – цемент, арматуру, керамическую плитку – не сильно отличается от инфляции.

«Прежде мы находили нарушения почти по всем видам стройматериалов. По ним возбуждены уголовные дела и оплачены штрафы», – заявил глава надзорного ведомства в эфире телеканала «Россия-24».

В этом году обстановка спокойнее. ФАС мониторит рынок и держит ситуацию под контролем.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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