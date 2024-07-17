Товары на маркетплейсах могут подорожать из-за обновления Таможенного кодекса ЕАЭС

В России могут вырасти цены на товары, поставляемые из-за рубежа, а ввоз некоторых категорий и вовсе станет невозможным. Проблемы могут возникнуть из-за обновления Таможенного кодекса ЕАЭС. Об этом сообщает РБК со слов нескольких игроков рынка интернет-торговли, включая представителей крупнейших маркетплейсов.

В ближайшее время страны – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС; включает Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию) должны ратифицировать изменения в Таможенный кодекс союза, из-за которых может значительно усложниться оформление зарубежных покупок и может вырасти их стоимость. Изменения были подготовлены в конце прошлого года.

Согласно поправкам, товары трансграничной электронной торговли выделят в отдельную категорию, для которой введут декларации. Также вводится понятие института оператора электронной торговли, осуществляющего таможенное декларирование и оплату пошлин и налогов. Кроме того, планируется создание специальных таможенных складов для товаров электронной торговли (аналог «бондовых» складов, товары на которые поступают без растаможивания, уплаты НДС, акцизов и таможенных пошлин и т.п.).

Сегодня действуют правила, согласно которым оплаченный покупателем на интернет-площадках заграничный товар ввозится в страну как товар для личного пользования. С момента вступления в силу поправок в Таможенный кодекс понятие «товары для личного пользования» будет применяться исключительно к тем, которые физлицо ввозит или вывозит через границу в багаже или которые в его адрес отправляет другое физлицо, и такие товары доставляются почтой или перевозчиком.

Таким образом, товары электронной торговли будут выделены в отдельную категорию, для которой сейчас отсутствует вся нормативно-правовая база. По словам экспертов, список таких товаров очень широк, в него входят смартфоны, «радионяни», лекарственные средства, сыры и колбасы, корма для кошек и собак, овощи и фрукты, а также все товары, подлежащие маркировке «Честным знаком», – духи, шубы, обувь, одежду, текстиль для дома, фотоаппараты и прочее.

Игроки рынка предупреждают, что изменения грозят подстегнуть цены, стоимость вырастет примерно на 15%. Кроме того, товары, купленные в рамках электронной торговли, не подразумевают дальнейшую перепродажу и не доставляются партиями, так как заказываются поштучно, из-за чего покупателю будет крайне трудно соблюсти все требования. Если пользователь приобрел за рубежом смартфон на маркетплейсе, ему будет необходимо провести сертификацию устройства, что крайне дорого. Другой пример – маркировка одежды. Если покупатель заказал футболку на онлайн-площадке, ему придется ее промаркировать при ввозе через границу, но сейчас у физлиц в принципе нет возможности осуществлять маркировку самостоятельно.

В свою очередь в Минпромторге пояснили, что в настоящее время на площадке Евразийской экономической комиссии проводится работа по формированию нормативной правовой базы для внедрения в практику новой категории товаров. В частности, предполагается, что товары электронной торговли будут подразделяться на две категории: предназначенные для реализации физлицам и приобретенные физлицами. Сейчас прорабатывается возможность распространить на товары электронной торговли, приобретенные физлицами, действующего порядка для товаров личного пользования, отправляемых через международную почту или перевозчиков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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