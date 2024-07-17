В России замедлилась инфляция

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 17 июля, сообщила, что с 9 по 15 июля текущего года инфляция в России по сравнению с предыдущей неделей замедлилась и составила 0,11%. На предыдущей неделе, с 2 по 8 июля, она была зафиксирована на уровне 0,27%. При этом потребительские цены с начала июля выросли на 0,88%.

На сайте Росстата, в том числе говорится, что «с начала июля потребительские цены выросли на 0,88%, с начала года – на 4,79%. В годовом выражении инфляция в РФ на 15 июля 2024 года, согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и 2023 год на аналогичные даты, составила 9,17%».

«За отчетный период подорожали: сахар-песок, ржаной хлеб, пшено и овощные консервы для детского питания (+0,4%), вареные колбасы, сливочное и подсолнечное масло, пшеничный хлеб, пшеничная мука, вермишель и рис (+0,3%), маргарин, молоко, твердые, полутвердые и мягкие сыры (+0,2%), говядину, мясные консервы для детского питания, печенье, водка и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,1%). …Выросли цены на белокочанную капусту (+2,9%), помидоры (+1,6%) и яблоки (+0,7%). Снизились цены на столовую свеклу (-4%), морковь (-1,8%), огурцы (-1,5%), репчатый лук (-1,1%), бананы (-0,8%) и картофель (-0,3%). Также снизились цены на куриные яйца (-0,7%), черный чай (-0,4%), гречневую крупу и сухие молочные смеси для детского питания (-0,3%), баранину (-0,2%), свинину, сосиски, сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы, сметану, творог и фруктово-ягодные консервы для детского питания (-0,1%)», – сообщили в ведомстве.

На сайте Росстата также, говорится, что «плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов в среднем по России выросла на 0,4%. Тарифы на отопление, холодное и горячее водоснабжение выросли на 0,3%, на водоотведение на 0,1%. Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем по России выросли на 0,1%».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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