Школьный набор подорожал за год до 15 тысяч рублей

В России за год выросла стоимость подготовки детей к школе. Канцтовары, форма и обувь обойдутся родителям на 10% дороже. Впрочем, россияне пока не спешат покупать «набор школьника», основные траты ожидаются в августе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

Школьный набор (форма, рюкзак, рубашка-брюки-юбка, повседневная и спортивная обувь, футболки, пенал, канцтовары, дневник, тетради) обходится в этом году в 14,6 тысячи рублей. Эта сумма выше уровня прошлого года на 10%. При этом объем основных предшкольных покупок в этом июле ниже прошлогоднего уровня на 14%. Выше спрос лишь на канцелярские наборы, тетради и дневники.

По словам аналитиков, родители вернулись к допандемийной стратегии подготовки детей к школе, когда основной объем расходов приходится на август. В отличие от периода 2020-2022 годов, когда весомая часть трат выпадала на июль в связи с мерами господдержки, тогда россияне получили выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

В настоящее время покупать товары к школе родители предпочитают на маркетплейсах. Более 60% товаров из указанного набора в июле приобретено онлайн. Наибольшей популярностью пользуются пеналы, письменные принадлежности и другие канцелярские товары, тетради, блокноты и дневники – их в июле покупали почти в два раза больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Родители школьников также заранее покупают рюкзаки, ранцы и сумки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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