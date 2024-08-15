Швейцария заблокировала связанные с РФ активы еще на 1,5 млрд долларов

С апреля Швейцария заблокировала активы на 1,5 млрд долларов, которые, по мнению властей, связаны с Россией. Об этом сообщает Государственный секретариат экономики страны (SECO).

В общей сложности под блокировку в Швейцарии попали активы на сумму 8,2 млрд долларов. В этот список входят объекты недвижимости, транспортные средства, произведения искусства, мебель и прочие ценности, принадлежащие подсанкционным физическим и юридическим лицам.

Тем временем, в SECO напомнили, что в исключительных случаях активы могут быть разморожены после проверки. Так в апреле из-под блокировки вывели 317 млн долларов.

Берн, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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