Банки США блокируют счета клиентов при попытке входа в онлайн-кабинеты из России

Американские банки начали блокировать счета клиентов, которые пытаются попасть в онлайн-кабинеты из России. При этом территориальные санкции в отношении РФ отсутствуют. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные, полученных от юристов.

Банки США могут заблокировать счета своим клиентам, если они пытались воспользоваться их услугами с территории России. Этот факт американские кредитные организации вычисляют по российскому IP-адресу клиента, рассказали собеседники агентства. Такие случаи фиксируются последние полтора года.

По мнению юристов, блокировки по российскому IP-адресу проводятся на основании исполнительного приказа 14071 и разъяснений Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) от марта 2022 года, которые устанавливают запрет на оказание юридических и финансовых услуг лицам, локализованным в России, то есть лицам, находящимся на территории РФ, либо лицам, обычно проживающим в России. Это связано с тем, что американское санкционное законодательство базируется на понятии «лица в России», то есть привязка идет не к гражданству, а в большей степени к месту нахождения.

OFAC действительно советует лицам, предоставляющим услуги по денежным переводам или обслуживанию счета в интернете, блокировать счета клиентов, предпринимающих попытки осуществить платеж с подсанкционной территории, полагаясь на их IP-адрес, однако эта рекомендация касается территорий, в отношении которых введены всеобъемлющие территориальные санкции: Кубы, Ирана, Северной Кореи и Сирии, Крымского региона, ЛНР и ДНР.

Россия не входит в число таких территорий. Таким образом, банки блокируют счета исходя из своей внутренней оценки взаимодействия с Россией как с юрисдикцией с повышенными санкционными, регуляторными, репутационными и комплаенс-рисками. Также немаловажную роль здесь играют опасения банков по поводу серьезных штрафов и других негативных последствий из-за различных финансовых нарушений.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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