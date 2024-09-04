ФАС спрогнозировала снижение цен на бензин

Стоимость бензина Аи-95 на российском рынке может снизиться, когда вырастет предложение. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«При этом предложения достаточно, и Минэнерго это подтверждает. Когда компании добавят еще объемов по рекомендации Минэнерго, мы увидим, как цены пойдут вниз», – цитирует ТАСС представителя ФАС.

По словам Королева, в ближайшее время на рынок должны выйти дополнительные объемы переработки.

Тем временем, оптовые цены на автомобильное топливо в России продолжают расти. Так 3 сентября цена бензина Аи-95 поднялась на 0,9%, до 72 207 рублей за тонну, а стоимость Аи-92 – до 60 007 рублей за тонну (+1,23%), превысив отметку в 60 тысяч рублей впервые с сентября прошлого года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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