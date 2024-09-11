Сербия рассчитывает на газ из России

Белград рассчитывает до конца сентября согласовать с Россией продление поставок газа в связи с истечением действующего контракта в 2025 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин на полях встречи высоких представителей БРИКС по безопасности.

«Я ожидаю, что решение будет принято очень скоро. Я надеюсь, что это произойдет к концу сентября или началу октября. Мы будем работать быстро, не станем медлить», – сказал он (цитата по ТАСС).

В ходе встречи с Вулиным на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве и Белграду необходимо решить вопрос с истекающим договором по газу.

Напомним, Брюссель выступает за прекращение импорта «голубого топлива» из России. Сербия не является членом Евросоюза, но при этом окружена недружественными РФ государствами.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube