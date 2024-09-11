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Среда, 11 сентября 2024, 20:11 мск

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Росстат сообщил о замедлении инфляции

Инфляция в России в августе составила 0,2%, а с начала года индекс потребительских цен достиг 105,27%. Как следует из данных Росстата, годовая инфляция замедлилась до 9,05% против 9,13% в июле.

По данным ведомства, в последний месяц заметно снизилась стоимость отдельных видов плодоовощной продукции: на виноград (-17,9%), свеклу столовую (-13,5%), морковь (-12,3%), картофель (-9,2%).

Из расчетов Росстата следует, что в целом продовольственные товары в августе подешевели на 0,01% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении – подорожали на 9,72%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,6% в месячном выражении и на 6,09% по сравнению с августом 2023 года.

Стоимость услуг поднялась на 0,01% к июлю 2024 года и на 11,73% в годовом сравнении.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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