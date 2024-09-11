ФАС сообщила о проверке обоснованности цен на хлеб, муку и сливочное масло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла для проведения анализа обоснованности оптово-отпускных цен на продукцию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В целях мониторинга цен на отдельные виды социально значимых товаров ФАС России направила письма крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла во всех регионах страны. Организации должны предоставлять в службу информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен на указанную продукцию до конца 2024 года», – пояснила пресс-служба ФАС.

На основе полученных данных ведомство планирует провести анализ. Необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования, отметили в ФАС.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube