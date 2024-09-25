ФАС объявила о проверке обоснованности цен на молоко

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции о ценообразовании. Как говорится в сообщении ведомства, будет проведен анализ обоснованности оптово-отпускной стоимости молока.

«В целях мониторинга цен на отдельные виды социально значимых товаров ФАС России направила письма крупнейшим производителям молока. Организации должны предоставить в службу информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 года. В случае роста оптово-отпускных цен в указанный период организации должны направить сведения о его причинах», – уточнили в пресс-службе ФАС.

Предполагается, что на основе полученных данных служба проведет анализ. «Необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования», – подчеркнули в ведомстве.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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