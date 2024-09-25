российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 25 сентября 2024, 22:15 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

ФАС объявила о проверке обоснованности цен на молоко

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции о ценообразовании. Как говорится в сообщении ведомства, будет проведен анализ обоснованности оптово-отпускной стоимости молока.

«В целях мониторинга цен на отдельные виды социально значимых товаров ФАС России направила письма крупнейшим производителям молока. Организации должны предоставить в службу информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 года. В случае роста оптово-отпускных цен в указанный период организации должны направить сведения о его причинах», – уточнили в пресс-службе ФАС.

Предполагается, что на основе полученных данных служба проведет анализ. «Необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования», – подчеркнули в ведомстве.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Рост цен

Цены на красную икру подскочили до рекордного уровня / ФАС сообщила о проверке обоснованности цен на хлеб, муку и сливочное масло / Росстат сообщил о замедлении инфляции / Повышение ключевой ставки работает против перегрева экономики – Путин / В правительстве РФ сообщили о замедлении инфляции / В России резко подскочили цены на запчасти для китайских автомобилей / МАГАТЭ проверило Курскую АЭС, 15-й пакет санкций забуксовал, ВСУ лишились одного F-16 – большие итоги недели от РИА «Новый День» / В Центробанке не видят устойчивого снижения инфляции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Рост цен,