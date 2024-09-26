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Четверг, 26 сентября 2024, 17:18 мск

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Великобритания ввела санкции против двух компаний и пяти судов-газовозов

Власти Великобритании пополнили список компаний, которые попадают под ограничения за связь с Россией. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Санкции коснулись судоходных компаний Ocean Speedstar и White Fox Ship Management FZCO, а также пяти судов-газовозов – Asya Energy, Pioneer, North Sky, SCF La Perouse и Nova Energy.

В документе британский кабмин сообщает, что причиной введения ограничительных мер стала поддержка компаниями правительства РФ и ведение бизнеса в экономическом секторе, имеющем важное стратегическое значение для России.

Ранее две индийские компании попали в черный список США за связь с российским проектом «Арктик СПГ-2». Под ограничения попали Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping Opc Private Limited. Санкции также коснулись судов Mulan и New Energy, зарегистрированных под флагом Палау.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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