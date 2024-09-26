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Четверг, 26 сентября 2024, 22:25 мск

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Россия нашла, куда продать почти 40% европейской «доли» газа

Россия перенаправила поставки газа, который ранее поставлялся в Европу, на другие рынки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, речь идет до 40% объемов европейской «доли».

Новак пояснил, что текущая ситуация не позволяет говорить о том, что европейские партнеры обращаются к России за увеличением поставок. При этом вице-премьер обратил внимание, что увеличился экспорт в других направлениях.

«У нас увеличились поставки на юг, а также по газопроводу «Сила Сибири» мы выходим в 2025 году уже на максимальные контрактные обязательства с китайскими партнерами. Поэтому я думаю, что где-то 30-40% мы уже направили по другим направлениям», – уточнил Новак.

Вице-премьер также сообщил, что в текущем году ожидается увеличение объемов добычи газа. «В этом году мы ожидаем рост добычи по сравнению с прошлым годом на 10%... Плюсом мы, наверное, выйдем где-то на 60 миллиардов кубометров добычи. Это обеспечено за счет поставок на внутренний рынок и экспортных направлений», – пояснил он.

Напомним, после введения западных санкций Россия резко сократила экспорт газа в Европу. Ограничения в поставках также связаны с террористическим подрывом газопроводов «Северный поток».

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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