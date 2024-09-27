ФАС возбудила дела за завышение цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела против компаний, которые необоснованно повышали цены на бензин Аи-95 выше уровня инфляции. Об этом сообщил глава службы Максим Шаскольский в комментарии ТАСС.

«Дела отдельные возбуждены. Компании необоснованно повышали [цены] выше инфляции», – сказал он.

При этом Шаскольский отметил, что сейчас ситуация на топливном рынке стабильная. «Всем уже стало понятно, что не нужно выше инфляции повышать. Сейчас цены сдерживаются, топлива достаточно», – пояснил глава ФАС.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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