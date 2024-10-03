Ливия полностью восстановила добычу и экспорт нефти

Ливийская Национальная нефтяная корпорация сообщила о возобновлении в полном объеме добычи и экспорта нефти. По данным деловой прессы, таким образом на мировой рынок в ближайшее время может вернуться около 700 тысяч баррелей в сутки.

Ливия обычно добывала около 1,2 млн баррелей в сутки. В августе власти восточной части страны приостановили добычу и экспорт на фоне борьбы за контроль над национальным Центробанком, отмечает «Интерфакс». В результате добыча «черного золота» в Ливии упала ниже 450 тысяч баррелей в сутки.

Стоит отметить, что мировые цены на нефть в настоящее время растут. Сегодня стоимость барреля североморского «черного золота» марки Brent достигала $77.

Триполи, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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