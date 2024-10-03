российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 октября 2024, 20:56 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Ливия полностью восстановила добычу и экспорт нефти

Ливийская Национальная нефтяная корпорация сообщила о возобновлении в полном объеме добычи и экспорта нефти. По данным деловой прессы, таким образом на мировой рынок в ближайшее время может вернуться около 700 тысяч баррелей в сутки.

Ливия обычно добывала около 1,2 млн баррелей в сутки. В августе власти восточной части страны приостановили добычу и экспорт на фоне борьбы за контроль над национальным Центробанком, отмечает «Интерфакс». В результате добыча «черного золота» в Ливии упала ниже 450 тысяч баррелей в сутки.

Стоит отметить, что мировые цены на нефть в настоящее время растут. Сегодня стоимость барреля североморского «черного золота» марки Brent достигала $77.

Триполи, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Нефть и газ

Мировые цены на нефть подскочили на фоне ближневосточного обострения / Россия недополучила почти 40 млрд рублей ожидаемых Минфином нефтегазовых доходов / Россия нашла, куда продать почти 40% европейской «доли» газа / Новак заявил о 90-процентном импортозамещении в нефтяной отрасли / Россия наращивает поставки энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регион / Путин: Запад проигрывает в честной борьбе / Турция вдвое сократила импорт российской нефти / Евросоюз настойчиво убеждает себя, что готов полностью отказаться от газа из России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Экономика, Нефть и газ,