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Понедельник, 7 октября 2024, 12:15 мск

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В России хотят разрешить стабилизацию цен не только на социально значимые товары

Федеральная антимонопольная служба предлагает распространить соглашения о стабилизации цен на любую продукцию, а не только на товары, которые являются социально значимыми. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

ФАС предлагает изменить правительственное постановление, допускающее заключение договоров о стабилизации цен.

«Изменения не коснутся: порядка определения необходимости подписания таких соглашений, позиций товаров, в отношении которых они будут заключаться», – подчеркнули представители антимонопольной службы. При этом участие предпринимателей в соглашениях останется добровольным.

В ФАС полагают, что новые правила позволят стабилизировать стоимость товаров и повысить их доступность для жителей России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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