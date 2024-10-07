В России хотят разрешить стабилизацию цен не только на социально значимые товары

Федеральная антимонопольная служба предлагает распространить соглашения о стабилизации цен на любую продукцию, а не только на товары, которые являются социально значимыми. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
ФАС предлагает изменить правительственное постановление, допускающее заключение договоров о стабилизации цен.
«Изменения не коснутся: порядка определения необходимости подписания таких соглашений, позиций товаров, в отношении которых они будут заключаться», – подчеркнули представители антимонопольной службы. При этом участие предпринимателей в соглашениях останется добровольным.
В ФАС полагают, что новые правила позволят стабилизировать стоимость товаров и повысить их доступность для жителей России.
Москва, Зоя Осколкова
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