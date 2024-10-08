Объем замороженных в Нидерландах российских активов сократился в семь раз

Сумма замороженных в Нидерландах российских активов за полгода сократилась почти в семь раз. Большой объем средств вывели из-под блокировки из-за ухода владельца, который находился под санкциями.

В начале 2024 года в Нидерландах насчитывалось активов, принадлежащих россиянам, на 660 млн евро. На 1 июля объем замороженных средств оценивался уже в 97,2 млн евро, передает РБК со ссылкой на данные министерства иностранных дел страны.

В частности, из-под блокировки вывели 430 млн, принадлежащих двум компаниям. Владелец одной из них, находившийся под санкциями, дистанцировался от бизнеса, что гарантировало отсутствие его контроля над компанией и возможности передачи этих денег ему. Еще одна причина разблокировки – разрешение оплатить непогашенные долги перед неподсанционными структурами.

В начала специальной военной операции на Украине западные страны заморозили активы ЦБ РФ на 300 млрд долларов. Большая часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear, в прошлом году они принесли около 5 млрд долларов чистой прибыли.

В конце сентября 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Украине 160 млн евро для восстановления и поддержания энергетической инфраструктуры. Большая часть этих денег – прибыль от замороженных в Европе российских активов.

В свою очередь Россия считает использование ее замороженных активов незаконным. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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