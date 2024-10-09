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Среда, 9 октября 2024, 21:33 мск

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Инфляция в России «зависла»

Инфляция в России к 7 октября замедлилась до 8,52% в годовом выражении с 8,57% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ, которые приводятся в докладе «О текущей ценовой ситуации».

Как отмечается, в сегменте продовольственных товаров рост цен на неделе 1 по 7 октября составил 0,14%. При этом ускорилось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,21%), а на остальные продукты питания динамика цен составила +0,24%.

В сегменте непродовольственных товаров рост составил 0,15%, в сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг темпы повышения цен снизились до 0,13%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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