В России из-за острого дефицита складов растут цены на потребительские товары

В России образовался острый дефицит складов – доля свободных площадей опустилась ниже 1%. Товаров в страну доставляется все больше, а хранить их негде, при этом строительство складских помещений идет очень медленными темпами. В результате повышается стоимость аренды, что приводит к удорожанию всех категорий товаров.

По данным консалтинговых компаний, доля свободных площадей сегодня минимальна во всех регионах страны и не превышает 1%, пишут «Известия». В Москве и Московской области всего от 0,4 до 0,8% свободных складских площадей. В основном они расположены в отдаленных районах, куда неудобно добираться.

Тем временем, переориентация логистики на восточные и южные направления повышает спрос на складские помещения. Компании наращивают складские запасы, чтобы минимизировать риски нехватки продукции из-за сбоев в доставке и проблем с оплатой товаров.

В результате на фоне дефицита предложения растет средневзвешенная ставка аренды. Сейчас она колеблется в районе 10-12 тысяч рублей за 1 кв. м в год. Для сравнения: в 2022 году стоимость аренды составляла 5 тысяч рублей.

Усугубляет ситуацию устаревший складской фонд. В России много старых складов, не соответствующих современным требованиям по безопасности, инфраструктуре и энергоэффективности. Строительство новых комплексов требует больших инвестиций, которые не всегда доступны для девелоперов.

Все эти факторы влияют на конечную стоимость товаров для потребителей. По оценкам экспертов, динамика стоимости аренды складов за 2024 год повысила расходы ритейла на 15-20%, что обернулось удорожанием продукции на 1-2%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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