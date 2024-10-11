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Пятница, 11 октября 2024, 14:35 мск

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Российские банки обязали вносить реквизиты мошенников в свои системы за два часа

ЦБ РФ обязал банки вносить реквизиты мошенников в свои базы данных в течение двух часов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России установил время, в течение которого кредитные организации будут вносить реквизиты злоумышленников, поступившие из базы данных регулятора, в собственные системы противодействия подозрительным операциям... С 22 октября 2024 года для крупных банков, а также кредитных организаций, значимых на рынке платежных услуг, этот срок составит два часа, а с 1 января 2025 года – один час. В отношении остальных банков установлен срок в три часа», – говорится в сообщении.

В ЦБ считают, что эти меры позволят уменьшить количество новых переводов на счета мошенников.

Кроме того, кредитные организации в течение одного рабочего дня должны отвечать Банку России на запрос о том, проводилась ли операция без добровольного согласия клиента или нет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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