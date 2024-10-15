Наценки на хлеб в торговых сетях удивили даже ФАС

Средняя наценка торговых сетей на хлеб в России составляет 60%, что является аномально высоким показателем для социально значимого продукта. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.

«Мы проверяли наценки на наиболее востребованный хлеб, это порядка 30 позиций в торговых сетях, входящих в группу Х5, а также «Дикси» и «Магнит». Были и маленькие наценки, особенно на продукцию, выпускаемую под брендом торговой сети. Но все же средняя наценка на исследуемые позиции в торговых сетях составила 60%. По нашему мнению, она аномально высокая», – цитирует РИА «Новости» заявление Шаскольского, которое прозвучало в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.

По словам главы ФАС, такую наценку допустимо устанавливать на другие товары, которые не входят в число социально значимых, а для хлеба – это избыточно.

В середине сентября ФАС направила запросы производителям хлеба, муки и масла по всей стране с целью мониторинга цен на эти продукты, а также проверяла ценообразование в 14 федеральных торговых сетях.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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