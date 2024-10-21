В России из-за засухи и супертайфуна подорожают рыба и морепродукты

Рыбопереработчики в России уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на морепродукты. Подорожание обусловлено ростом стоимости сырья, издержек, а также негативным влиянием на поставки погодных условий, таких как засуха и супертайфун в странах-экспортерах.

За последние месяцы поставщики рыбной продукции уведомили торговые сети о повышении цен на широкий перечень морепродуктов – в среднем на 15-20%, пишет РБК со ссылкой на источник на рынке ретейла. Письма с уведомлениями поступают ретейлерам с середины лета, утверждает собеседник агентства. В сентябре-октябре такие случаи участились.

В Союзе независимых сетей сообщили, что растут цены на сельдь, скумбрию и красную рыбу, а также на дальневосточную горбушу и аквакультурную форель. Повышение оптовых цен на отдельные виды рыбы фиксирует и официальная статистика. Так в середине октября 2024-го на Дальнем Востоке горбуша была в 2,6 раза дороже в опте, чем год назад, а тихоокеанская сельдь подорожала на 36,8%.

В Ассоциации компаний розничной торговли заверили, что цены на социально значимые категории рыбы – навагу, минтай и путассу – в торговых сетях остаются стабильными благодаря развитию прямых поставок по системе «от моря до прилавка».

По словам рыбопереработчиков, подорожание обусловлено ростов стоимости сырья, повышаются отпускные цены как на импортную, так и отечественную продукцию. Например, основная часть продаваемых в России креветок ввозится из-за рубежа. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона сокращают поставки из-за природных катаклизмов – засухи и супертайфуна «Яги». Шторм накрыл побережья стран Азии в сентябре этого года, и из-за него пострадали крупнейшие фермеры по выращиванию креветок.

На себестоимость влияет и дефицит кадров в РФ, производителям приходится повышать зарплату работникам. Также на отпускную цену оказывает давление рост ключевой ставки ЦБ, указывают представители бизнеса.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) считают, что продовольственная инфляция – единственный способ сохранить рыбодобывающую отрасль. Сейчас она «находится на грани полномасштабного экономического кризиса» на фоне регуляторных издержек, роста налоговой нагрузки и заработной платы, необходимости обслуживания кредитов и авансирования «строительства рыбопромыслового долгостроя».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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