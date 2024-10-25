В России подорожают кондиционеры и холодильники из-за новых требований Минприроды

Продавцы бытовой техники предупредили о росте цен на кондиционеры и холодильники из-за новых требований Минприроды. Сроки поставок товаров с хладагентами также вырастут. Об этом сообщили в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Министерство природных ресурсов и экологии обновило требование к импорту товаров с холодильными агентами, которые используются в кондиционерах и холодильном оборудовании и представляют собой фреон или смесь других газов с определенными характеристиками. Этот компонент отвечает за охлаждение воздуха, обеспечивая поддержание оптимального температурного режима, передает РБК.

Нововведение состоит в том, что для ввоза теперь требуется получать лицензию не только на моновещества, но и смести, которые раннее не подлежали лицензированию. Таким образом, разрешительный порядок ввоза распространился на значительное количество товаров, ввоз которых раньше не ограничивался.

«Если ранее 10% кондиционеров подпадало под лицензию, то после опубликования позиции Минприроды лицензию следует оформлять на 90% таких устройств», – рассказал агентству представитель РАТЭК. Аналогичная ситуация, по его словам, складывается и на рынке промышленного холодильного оборудования.

Оформление лицензии со всеми лабораторными заключениями занимает три-четыре месяца. «Изменения принципов действия разрешительного порядка без переходного периода, необходимого для подготовки к ним бизнеса, повлечет за собой значительные финансовые потери российских импортеров, связанные как с дополнительными расходами на оформление лицензии, хранение уже отправленных партий на складах в ожидании получения лицензии, так и с упущенной выгодой за реализацию продукции, – указывают в ассоциации. – Увеличение сроков таможенного оформления приведет к тому, что товар не успеет попасть в реализацию в необходимый сезонный период, поскольку стоимость и сроки оформления лицензии не были учтены и заложены в себестоимость продукции при оформлении заказов».

Кроме того, в ближайшее время в РАТЭК ожидают полной остановки импорта указанных выше товаров, поскольку лицензия на их ввоз выдается сроком до 31 декабря текущего года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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