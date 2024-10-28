российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 октября 2024, 15:06 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Искусственный интеллект обнажил проблемы европейской энергетики

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет к дефициту энергии в Европе и затормозит «зеленый переход». С таким прогнозом выступили аналитики консалтинговой компании McKinsey.

По оценкам экспертов, из-за распространения ИИ потребление электроэнергии в Европе увеличится в три раза к 2030 году. В настоящее время центры обработки данных (ЦОД) потребляют около 62 тераватт-часов энергии, а к концу десятилетия показатель превысит 150 тераватт-часов.

Ни одна технология, получившая развитие за последние 20 лет, не требовала настолько ускоренного развития энергетической инфраструктуры, как ИИ. Искусственный интеллект обнажил проблемы европейской энергетики, в частности, значительно усложнив процесс снижения углеродного следа и нарушив планы по достижению нулевых выбросов в период с 2030 по 2040 год.

«Удовлетворение спроса на центры обработки данных будет иметь важное значение, если Европа хочет раскрыть весь экономический потенциал ИИ», – отмечают аналитики.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

В Казани встретились БРИКС, в Коркино случились беспорядки, Гутерриш попал в базу «Миротворца» – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Биржевые цены на газ в Европе выросли до рекорда года / FATF не включила Россию в «черный список» / «Пойдут за защитой»: Захарова раскрыла страх Варшавы / Итальянский бизнес призвал ЕС запретить импорт томатной пасты из Китая / Британское Минобороны заявило, что его армия не готова к войне / «Пожировали, пора и честь знать»: Захарова отреагировала на решение Польши / Во Франции выселяют украинских беженцев из социального жилья

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Технологии, Экономика, Европа,