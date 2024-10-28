Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет к дефициту энергии в Европе и затормозит «зеленый переход». С таким прогнозом выступили аналитики консалтинговой компании McKinsey.

По оценкам экспертов, из-за распространения ИИ потребление электроэнергии в Европе увеличится в три раза к 2030 году. В настоящее время центры обработки данных (ЦОД) потребляют около 62 тераватт-часов энергии, а к концу десятилетия показатель превысит 150 тераватт-часов.

Ни одна технология, получившая развитие за последние 20 лет, не требовала настолько ускоренного развития энергетической инфраструктуры, как ИИ. Искусственный интеллект обнажил проблемы европейской энергетики, в частности, значительно усложнив процесс снижения углеродного следа и нарушив планы по достижению нулевых выбросов в период с 2030 по 2040 год.

«Удовлетворение спроса на центры обработки данных будет иметь важное значение, если Европа хочет раскрыть весь экономический потенциал ИИ», – отмечают аналитики.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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