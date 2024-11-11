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Понедельник, 11 ноября 2024, 12:14 мск

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В России подорожало подсолнечное масло

В России резко выросла цена на подсолнечное масло. Одной из причин подорожания стал дефицит пальмового масла из-за неурожая в основных странах-поставщиках.

Экспортная стоимость подсолнечного масла за месяц выросла на 11%, за год цена увеличилась на 43,2%. «Внебиржевой экспортный индекс Национальной товарной биржи на 8 ноября достиг $982,4 за тонну, прибавив за месяц 4,6%. Согласно «Совэкону», на минувшей неделе стоимость подсолнечного масла на базе FOB Новороссийск составила $1,1 тыс., увеличившись к предыдущей на 1,9%», – пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Как пояснили в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), рост мировых цен на пальмовое масло, которое с начала 2024 года подорожало примерно на треть, также стимулирует повышение спроса на подсолнечное.

Так за девять месяцев 2024 года поставки пальмового масла в Россиию сократились на 8,7% и составили 638 тысяч тонн. Это связано с логистическими трудностями – маршрут доставки продукта пролегал через Красное море. Кроме того, причиной сокращения импорта стал рост мировых цен на пальмовое масло, так как в Индонезии случился неурожай.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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