Минсельхоз РФ признал снижение урожая по многим позициям

В 2024 году объем урожая в России снизится по многим позициям, в том числе по продуктам «борщевого набора», зерновым и овощам открытого грунта. Об этом говорится в документах Министерства сельского хозяйства.

Наибольший недобор наблюдается по картофелю, урожай снизился на 15%, до 6,8 млн тонн. Объем сбора остальных овощей открытого грунта сократился на 2% (5 млн), зерновых – на 12 % (128,3 млн), пшеницы – на 11% (86,9 млн), сахарной свеклы – на 6% (39,9 млн), плодов и ягод – на 7% (1,3 млн тонн), пишут «Известия».

Тем временем, ситуация по масличным культурам улучшилась – удалось собрать на 5% больше, 28,1 млн тонн, сои – 7 млн (плюс 11%), рапса – 5 млн (плюс 14%).

В Минсельхозе объяснили недобор тяжелыми погодными условиями, в частности, по урожаю сильно ударили весенние заморозки. Чтобы исправить ситуацию на внутреннем рынке, правительство активнее задействует импорт продовольствия из дружественных стран.

В свою очередь российские торговые сети заранее отреагировали на возможный дефицит и начали закупать продукты за рубежом уже в сентябре. Так ретейлеры направили представителей в Египет и Белоруссию для решения по закупке картофеля, тогда как в предыдущие годы к импорту картошки прибегали в феврале.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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