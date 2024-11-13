В России резко подорожали бизнес-ланчи

В России резко выросла цена на бизнес-ланчи. Средний чек на деловой обед превысил 500 рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек индекс».

В бизнес-ланч традиционно входят суп, горячее с гарниром, салат и напиток. В среднем такой обед обойдется в российском общепите на 11% дороже по сравнению с прошлым годом – 510 рублей, свидетельствуют данные оператора «Платформа ОФД», который учитывает сведения 1,1 млн онлайн-касс.

Сильнее всего за год в цене вырос кофе – на 12%, до 192 рублей. Суп, салат и чай подорожали в среднем на 11%, до 306, 258 и 81 рубля за порцию соответственно. Стоимость горячих блюд увеличилась на 10%, до 317 рублей за порцию.

По словам аналитиков, рестораторы вынуждены поднимать цены на бизнес-ланчи и другие позиции в меню из-за роста себестоимости блюд, а также увеличения расходов на аренду, логистику и зарплаты сотрудникам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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