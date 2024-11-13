В регионах России начали заключать соглашения о добровольном снижении и фиксации цен на сливочное масло

Соглашения о добровольном снижении или фиксации цен (наценок) на сливочное масло между региональными властями и предпринимателями заключены в 21 регионе РФ. Как сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), соблюдение договоренностей будет способствовать стабилизации цен и повышению доступности товара для граждан.

Как уточняется, в настоящее время соглашения действуют в Амурской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Саратовской, Херсонской, Челябинской областях, Коми, Крыму, ДНР и ЛНР, Ставропольском и Хабаровском краях.

Стоит отметить, что, согласно последним данным Росстата, которые были опубликованы сегодня, с декабря 2023 года стоимость сливочного масла увеличилась на 28,36%. За октябрь его цена выросла на 6,58%.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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