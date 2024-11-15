Центробанк отозвал лицензию у «Банка корпоративного финансирования»

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка корпоративного финансирования». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 15.11.2024 № ОД-1888 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Банк корпоративного финансирования» ООО «Банк БКФ» (рег. № 2684, г. Москва)», – говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что долгое время деятельность БКФ характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала. Кредитная организация неоднократно нарушала банковское законодательство и ограничения, введенные регулятором для защиты интересов кредиторов и вкладчиков.

Более того, БКФ участвовал в подозрительных операциях, в основном по выводу денег за рубеж, а также не соблюдал требования закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

По величине активов БКФ занимал 230-е место в банковской системе России. Кредитная организация была участником системы страхования вкладов. Клиенты имеют право на получение своих вкладов, если их сумма не превышает 1,4 млн рублей. В АСВ уточнили, что выплаты начнутся не позднее 29 ноября.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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