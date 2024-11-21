В Китае обнаружили более 40 золотоносных жил

В Китае обнаружили залежи золота, общая стоимость которого оценивается в десятки миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическое управление провинции Хунань.

Более 40 золотоносных жил нашли в месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян. По данным геологов, на глубине около двух километров залегает более 300 тонн золота. При этом самое высокое содержание драгоценного металла в руде составило 138 грамм на тонну.

Предполагается, что на глубине более трех километров запасы золота составляют более тысячи тонн. Стоимость ресурсов оценивается в 600 млрд юаней.

Тем временем, золото на мировом рынке дорожает до рекордных значений. По мнению экспертов, в 2025 году драгоценный металл вырастет в цене до 3000 долларов за тройскую унцию.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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