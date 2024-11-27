В России подорожает мебель из-за роста пошлин на фурнитуру из Китая

Таможенные пошлины на мебельную фурнитуру резко выросли, что скажется на стоимости мебели. Об этом заявили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР).

С осени 2024 года Владивостокская таможня, через которую ввозится около 90% китайской мебельной фурнитуры, начала проводить переквалификацию этого товара, изменяя его код в ТН ВЭД (классификатор товаров, применяется таможенными органами Евразийского экономического союза – ЕАЭС) и применяя новые пошлины, пишет Forbes.

Дело в том, что таможенники начали относить технологическую мебельную фурнитуру, содержащую круглые или вращающиеся элементы, к категории подшипников. В результате пошлина на нее выросла с нуля до 55,65%. В России такие запчасти не производятся, поэтому российские компании полностью зависят от импорта.

По словам участников рынка, направляющие используются во всех выдвижных частях мебели: ящиках, корзинах, брючницах. В отдельных видах мебели доля такой фурнитуры доходит до 30%. Таким образом, повышение пошлин приведет к росту стоимости мебели примерно на 15%, прогнозируют производители. Одномоментное повышение цен сделает ее менее доступной для многих покупателей.

АМДПР направила официальное письмо в Минпромторг с просьбой обратиться в Федеральную таможенную службу для прекращения процесса переквалификации мебельных направляющих.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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