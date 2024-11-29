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Пятница, 29 ноября 2024, 16:34 мск

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Малый бизнес в России столкнулся с проблемами обслуживания долга

В России растет число малых предприятий, которые испытывают проблемы с обслуживанием долгов. Об этом говорится в обзоре Центробанка РФ за второй-третий кварталы текущего года.

«С июля 2024 года наметился рост числа компаний, имеющих проблемы с обслуживанием долга, в сегменте кредитов микро- и малым предприятиям, которые наиболее чувствительны к росту процентных ставок, однако задолженность таких заемщиков в масштабах корпоративного портфеля несущественна», – сообщается документе.

По кредитам, предоставленным таким компаниям с 1 сентября 2024 г, изменение процентных ставок ограничено в силу закона (прирост плавающей ставки может составить не более 4 п.п.), указал регулятор.

Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, банковское кредитование корпоративного сектора продолжило расти высокими темпами: на 1 октября 2024 года портфель вырос на 22% в годовом выражении. Доля «плохих» корпоративных кредитов практически неизменна и составила 4%, отметили в ЦБ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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