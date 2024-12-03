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Вторник, 3 декабря 2024, 11:08 мск

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Посольство КНР в США: доллар подрывает международный порядок

США используют доллар таким образом, что он вредит глобальной стабильности и мировому порядку. Об этом заявил официальный представитель КНР в Вашингтоне Лю Пенъюй.

«США превратили его в геополитический инструмент, который вредит международной экономической и финансовой стабильности, а также подрывает международный порядок», – цитирует дипломата Newsweek.

Пользуясь гегемонией доллара, правительство Соединенных Штатов распространяет американскую инфляцию на другие страны. По мнению дипломата, БРИКС в отличие от США продвигает более справедливую финансовую систему.

На днях избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлину в 100% на товары из государств БРИКС, если они создадут собственную валюту. Он потребовал прекратить попытки заменить доллар или «попрощаться с продажами» в США.

Ранее сообщалось, что Китай активно наращивает долю расчетов в национальных валютах со своими торговыми партнерами, что не только снижает чрезмерную зависимость от доллара США, но и облегчает и либерализует торговлю. Пекин продвигает новые пути валютного сотрудничества, подписывая соглашения о валютных свопах с другими странами и создавая региональные механизмы финансовой стабильности.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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