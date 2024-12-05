Китай может лишить США поставок редкоземельных металлов

Ограничения, введенные Китаем на экспорт товаров двойного назначения, могут лишить США пятой части поставок германия, а также почти 9% галлия и 8% сурьмы. Об этом свидетельствуют данные американской статслужбы.

Ранее министерство коммерции КНР сообщило об усилении экспортного контроля на поставки товаров двойного назначения в США, включая запрет на экспорт товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами, передает РИА «Новости».

За девять месяцев 2024 года Соединенные Штаты приобрели у китайских производителей германия на 4,64 млн долларов, что почти втрое меньше, чем за такой же период годом ранее. Доля Китая в американском импорте составляет 19,1%.

Что касается сурьмы, то США закупили ее в КНР на 3,74 млн долларов, что меньше на треть, по сравнению с прошлогодними поставками. Экспорт галлия сократился также на треть – с 449,6 тысячи до 297 тысяч долларов.

Эти элементы широко используются в производстве высокотехнологичной продукции – солнечных панелей, устройств беспроводной связи и оптических систем.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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