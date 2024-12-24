Экономист спрогнозировал критический рост цен на бензин в 2025 году

В наступающем году автомобильное топливо может резко подорожать из-за повышения налогов для нефтяных компаний. Об этом пишет портал «News.ru» со ссылкой на финансового аналитика Александра Разуваева.

«В 2025 году бензин подорожает достаточно сильно, на 10-20%, то есть это больше, чем официальная инфляция. Это неизбежно, потому что «Транснефть» резко подняла тарифы после того, как им подняли налоги», – пояснил экономист.

Несмотря на повышение цен, бензин в России остается одним из самых дешевых по сравнению с другими странами.

«Все равно у нас бензин является одним из самых дешевых в мире. Более того, нефтяники с этого дела имеют мало, потому что главное – это совокупная налоговая нагрузка плюс тариф «Транснефти»», – заключил аналитик.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube