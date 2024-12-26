В России усилят контроль за открытием банковских счетов для мигрантов

Центробанк РФ разрабатывает дополнительные меры для кредитных организаций, которые касаются открытия счетов для нерезидентов. Доработки существующих правил потребовались в целях борьбы с сомнительными операциями, значительная часть которых проводится с помощью дропперских карт, оформленных на иностранцев.

«Достаточно значимая часть дропов – нерезиденты, около 25%. Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов. Например, паспорт (ID-карту) мигранта можно купить на черном рынке всего за 10 тысяч рублей», – рассказал РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Дополнительные инструменты прорабатываются совместно с Росфинмониторингом. Банкам разъяснят, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию. Дело в том, что проверить паспорт россиянина можно в базе МВД, для паспортов иностранцев такой возможности нет.

Проблему можно решить двумя способами. Один из вариантов – введение единого документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина на территории России, отметили в Росфинмониторинге. Однако ее реализация потребует значительного времени и ресурсов. «Альтернативой могло бы стать предоставление органами миграционного учета доступа финансовым организациям к информации о документах, удостоверяющих личности иностранных граждан, по которым те въехали на территорию Российской Федерации», – добавили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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