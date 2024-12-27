российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 декабря 2024, 12:28 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В России с начала 2025 года подорожают безалкогольные напитки

В России с начала 2025 года вырастут цены на безалкогольные напитки. Производители и дистрибуторы уже предупредили розничные сети о подорожании. Компании ссылаются на повышение с нового года акцизов на сахаросодержащую продукцию и растущие издержки.

Шесть производителей безалкогольных напитков направили ритейлерам уведомления о повышении цен, пишет «Коммерсант». В письмах говорится о росте с начала 2025 года стоимости продукции, включая воды, соки, газировки и лимонады. Собеседник издания из крупной торговой сети подтвердил эту информацию и добавил, что более всего производители поднимают цены на газированные напитки.

Отпускные цены могут вырасти в среднем от 9% до 15% в зависимости от категории. В некоторых регионах повышение может быть и выше. Помимо роста себестоимости производства в качестве аргументов компании приводят высокую инфляцию и ослабление курса рубля, а также ключевую ставку ЦБ (21% на конец 2024 года) и повышение затрат на складской, производственный и логистический персонал. Кроме того, в качестве причин называют рост затрат на автоперевозки, обслуживание оборудования и индексацию коммунальных услуг.

В ассоциации «Союзнапитки», которая объединяет крупных производителей соков, воды, газированных напитков, говорят, что повышение стоимости на продукцию происходит в рамках общих инфляционных процессов. По данным Росстата, инфляция в годовом выражении в ноябре 2024-го выросла на 8,88% против 8,54% на конец октября. В то же время в ассоциации дают себе отчет, что резкое повышение стоимости напитков может привести к снижению продаж.

В свою очередь в Минсельхозе заявили, что внутренний рынок в полной мере обеспечен безалкогольными напитками и на полках представлен богатый ассортимент продукции в разных ценовых категориях.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Рост цен

Росстат сообщил актуальные данные об инфляции: больше всего подорожали овощи / Банк России сообщил о повышении инфляционных ожиданий до максимума с 2022 года / Три крупных производителя повысят цены на рыбные консервы под Новый год / Минфин РФ повысил минимальную стоимость крепкого алкоголя / Финансово-экономический блок правительства РФ отказался ограничить торговые наценки на основные продукты питания / В России снова начала дорожать курятина / Патрушев рассказал о «чуть выше обычных» ценах на красную икру в России / «Это не призыв…» Путин поручил правительству и Банку России скоординировать борьбу с инфляцией

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Курган, Москва, Тюмень, Югра, Ямал, Сибирь, Урал, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Рост цен,