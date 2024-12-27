В России с начала 2025 года подорожают безалкогольные напитки

В России с начала 2025 года вырастут цены на безалкогольные напитки. Производители и дистрибуторы уже предупредили розничные сети о подорожании. Компании ссылаются на повышение с нового года акцизов на сахаросодержащую продукцию и растущие издержки.

Шесть производителей безалкогольных напитков направили ритейлерам уведомления о повышении цен, пишет «Коммерсант». В письмах говорится о росте с начала 2025 года стоимости продукции, включая воды, соки, газировки и лимонады. Собеседник издания из крупной торговой сети подтвердил эту информацию и добавил, что более всего производители поднимают цены на газированные напитки.

Отпускные цены могут вырасти в среднем от 9% до 15% в зависимости от категории. В некоторых регионах повышение может быть и выше. Помимо роста себестоимости производства в качестве аргументов компании приводят высокую инфляцию и ослабление курса рубля, а также ключевую ставку ЦБ (21% на конец 2024 года) и повышение затрат на складской, производственный и логистический персонал. Кроме того, в качестве причин называют рост затрат на автоперевозки, обслуживание оборудования и индексацию коммунальных услуг.

В ассоциации «Союзнапитки», которая объединяет крупных производителей соков, воды, газированных напитков, говорят, что повышение стоимости на продукцию происходит в рамках общих инфляционных процессов. По данным Росстата, инфляция в годовом выражении в ноябре 2024-го выросла на 8,88% против 8,54% на конец октября. В то же время в ассоциации дают себе отчет, что резкое повышение стоимости напитков может привести к снижению продаж.

В свою очередь в Минсельхозе заявили, что внутренний рынок в полной мере обеспечен безалкогольными напитками и на полках представлен богатый ассортимент продукции в разных ценовых категориях.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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