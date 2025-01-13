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Понедельник, 13 января 2025, 09:40 мск

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Глава крупной химической компании заявил о гибели промышленности Британии

Промышленность Великобритании находится на грани «вымирания». Об этом заявил глава химического гиганта Ineos Джим Рэтклифф.

По его словам, свидетельством больших проблем в британской экономике стало закрытие завода компании по производству синтетического этанола в городе Грейнджмут в центральной части Шотландии. Рабочих мест лишились более 500 человек, а Великобритания стала полностью зависеть от импорта этого вещества.

«Мы становимся свидетелями исчезновения одной из наших важнейших отраслей промышленности, поскольку из химического производства выжимают все соки», – сказал Рэтклифф. С 2021 года химическое производство в Великобритании сократилось почти на 40%. За последние пять лет в стране закрылись десять крупных химических предприятий.

По мнению главы Ineos, у британских властей нет никакой энергетической стратегии, а высокие налоги на выбросы углерода лишь ведут к деиндустриализации Великобритании, которая нуждается в высококачественном производстве и связанных с ним рабочих местах, пишет Times.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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