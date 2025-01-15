Специи в России резко подорожали из-за стихийных бедствий

Производители специй поднимают цены из-за роста стоимости сырья. В странах-экспортерах наблюдаются экстремальные погодные условия, которые влияют на урожай. Об этом пишет «Коммерсант».

В 2024 году стоимость специй на российском рынке выросла в среднем на 9-30%, а с февраля 2025 года крупные производители предупредили о новом подорожании. Черный перец вырос в цене вдвое из-за снижения урожайности во Вьетнаме и Бразилии: помимо засухи сказалась переориентация фермеров на кофе и какао.

Кроме того, ураган в Гватемале сломал многие деревья душистого перца, и цена достигла исторического максимума. Урожай куркумы в Индии сократился на 35% из-за дождей. Жара в Египте способствовала росту стоимости майорана и базилика, в Турции подорожали лавровый лист и орегано.

Погодные колебания, возникающие из-за глобальных климатических изменений, сильно влияют на мировой рынок. Пряности производят небольшие хозяйства: крупному бизнесу сегмент неинтересен. У таких игроков меньше возможностей для развития агротехнологий, и любые погодные катаклизмы влияют на них сильнее.

На стоимость специй влияют и общеэкономические факторы: рост кредитной нагрузки, удорожание логистики, повышение тарифов естественных монополий, затрат на персонал.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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