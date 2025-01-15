российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 января 2025, 19:55 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Огурцы и водка: Росстат назвал самые подорожавшие продукты в начале 2025 года

С начала 2025 года в России больше всего подорожали огурцы и водка, следует из сообщения Росстата об изменении потребительских цен за период с 1 по 13 января.

По данным ведомства, лидером повышения стоимости стали огурцы (+8,6%). На втором месте водка (+3,7%), на третьем – репчатый лук (+2,8%). Далее в рейтинге подорожания следуют столовая свекла (+2,7%), белокочанная капуста (+2,6%), яблоки (+2,1%,) и куриные яйца (+2,0%).

Изменение цен на плодоовощную продукцию в целом составило +2,9%, в общем сегменте продовольственных товаров цены прибавили +1,16%.

При этом есть продукты, которые подешевели. По данным Росстата, цены снизились на сосиски, сардельки и макаронные изделия (-0,3%), вареные колбасы (-0,2%) и полукопченые, варено-копченые, а также крупу гречневую (-0,1%).

В целом индекс потребительских цен с начала года по 13 января, по оценке Росстата, составил 100,67%.

По итогам 2024 года инфляция на потребительском рынке составила 9,52% к декабрю 2023 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Рост цен

Специи в России резко подорожали из-за стихийных бедствий / В России с начала 2025 года подорожают безалкогольные напитки / Росстат сообщил актуальные данные об инфляции: больше всего подорожали овощи / Банк России сообщил о повышении инфляционных ожиданий до максимума с 2022 года / Три крупных производителя повысят цены на рыбные консервы под Новый год / Минфин РФ повысил минимальную стоимость крепкого алкоголя / Финансово-экономический блок правительства РФ отказался ограничить торговые наценки на основные продукты питания / В России снова начала дорожать курятина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Рост цен,