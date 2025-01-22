Россельхознадзор не исключил смягчение запрета на импорт продуктов животноводства из ЕС

Россельхознадзор допускает смягчение запрета на ввоз в РФ продукции животноводства из Евросоюза, введенный с 20 января из-за вспышки ящура в Германии. Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт. По его словам, такое решение может быть принято при определенных условиях.

«Сейчас запрещено (ввозить) все, что может переносить ящур. Все пока приостановили. Это будет жестко примерно в течение месяца, когда мы увидим, будет распространение (ящура по ЕС) или не будет. Дальше могут быть смягчения, но может быть и не будет», – цитирует «Интерфакс» Данкверта.

В то же время глава Россельхознадзора подчеркнул, смягчения будут касаться только тех предприятий, на которых проведены российские инспекции, и уточнил, что речь идет исключительно о продукции, которая находится за рамками российского продовольственного эмбарго, введенного в августе 2014 года.

Москва, Анастасия Смирнова

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