Россия запретила ввоз продукции животноводства из ЕС из-за вспышки ящура

Россельхознадзор вводит запрет на ввоз животноводческой продукции со всей территории Европейского союза из-за угрозы распространения ящура. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор, учитывая высокую контагиозность возбудителя и его устойчивость в окружающей среде, а также исходя из принципа предосторожности и с целью профилактики заноса возбудителя ящура, вводит с 20 января 2025 г. запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза», – говорится в сообщении.

10 января стало известно, что в Германии на ферме произошла первая с 1988 года вспышка ящура. Высокозаразное вирусное заболевание крупного рогатого скота выявлено на животноводческой ферме в Хёнове в федеральной земле Бранденбург

«Россельхознадзор считает, что одной из причин появления ящура является бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского союза. Наиболее вероятным путем его возникновения является маршрут Украина – Польша – Германия. Эпизоотия будет иметь широкое распространение. В настоящее время создана угроза для территории Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словении и Нидерландов», – отметили в ведомстве.

Помимо России временные ограничения в отношении продукции из Германии ввели Австралия, Аргентина, Белоруссия, Великобритания, Казахстан, Канада, Мексика, Намибия, Россия, Уругвай и Южная Корея. Кроме того, был ужесточен контроль со стороны стран ЕС – Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Польши.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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