В Германии произошла вспышка ящура впервые за 36 лет

В Германии на ферме произошла первая с 1988 года вспышка ящура. На предприятии ввели карантинные меры.

Высокозаразное вирусное заболевание крупного рогатого скота и свиней выявлено на животноводческой ферме в Хёнове в федеральной земле Бранденбург. Для того, чтобы не допустить распространения инфекции, введены меры первоочередной необходимости.

В радиусе около километра вокруг фермы установлена карантинная зона. Кроме того, было принято решение забить одиннадцать азиатских буйволов.

Ящур может передаваться человеку через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, а также – через мясо.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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