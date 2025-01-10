российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 января 2025, 16:25 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Германии произошла вспышка ящура впервые за 36 лет

В Германии на ферме произошла первая с 1988 года вспышка ящура. На предприятии ввели карантинные меры.

Высокозаразное вирусное заболевание крупного рогатого скота и свиней выявлено на животноводческой ферме в Хёнове в федеральной земле Бранденбург. Для того, чтобы не допустить распространения инфекции, введены меры первоочередной необходимости.

В радиусе около километра вокруг фермы установлена карантинная зона. Кроме того, было принято решение забить одиннадцать азиатских буйволов.

Ящур может передаваться человеку через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, а также – через мясо.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Германия

Шольц пытается перечить Трампу / В Германии вооруженный ножом мужчина захватил заложницу в банке / В аэропортах Германии рухнула компьютерная система полиции / В Германии признали свое бессилие перед «Орешником» / Шольц снова хочет поговорить с Путиным / Президент Германии распустил бундестаг / Германия направила новый пакет военной помощи для Киева / Шольц надеется заручиться поддержкой Трампа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Здоровье, Скандалы и происшествия, Германия,