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Четверг, 23 января 2025, 11:19 мск

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Индия увеличит закупки нефти и газа у США

Индия намерена закупать больше нефти и газа у США после заявлений президента Дональда Трампа о желании нарастить добычу. Об этом заявил министр энергетики Хардип Сингх Пури.

Индия закупает 4,8 млн баррелей нефти в сутки, из которых на долю российских поставщиков приходится 1,8 млн. Индийские компании получают свою выгоду благодаря скидке, которую предоставляет Россия.

Пури подчеркнул, что американская нефть по составу и качеству способна заменить сырье из России. Также можно найти аналоги в Канаде, в Африке и на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что намерен использовать крупнейшие запасы нефти и газа для снижения цен на энергоносители. «Кризис инфляции был вызван огромными перерасходами и ростом цен на энергоносители, поэтому сегодня я также объявлю режим чрезвычайного положения в энергетике. Мы будем бурить, бурить и еще раз бурить», – сказал американский лидер сразу после вступления в должность президента США.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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